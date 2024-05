Busca dos consumidores por crédito cai 1,8% no Acre

Dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian mostraram que, em março de 2024, na comparação com o mesmo mês de 2023, houve uma redução de 1,8% na busca por recursos financeiros no Acre.

No País, o indicador foi bem mais negativo: -5,6% na busca por crédito. O índice não registrou números positivos ainda este ano e o último foi apontado em dezembro do ano passado, após queda desde maio de 2022.

As retrações foram observadas em 23 dos Estados do país, com destaque para o Distrito Federal, que registrou baixa de 16,4%. As Unidades da Federação que se destacaram em março com índice positivo foram Sergipe (4,3%), Alagoas (2,6%), Rio Grande do Norte (1,4%) e Roraima (0,5%).

O levantamento ainda mostrou que, na análise por renda mensal, as pessoas que recebem mais de R$ 10.000 registraram a queda mais expressiva do período (-7,4%). Em seguida, estavam aqueles que ganham de R$ 5.000 a R$ 10.000 (-7,0%), de R$ 2.000 a R$ 5.000 (-6,6%), de R$ 1.000 a R$ 2.000 (-5,9%), até R$ 500 (-5,6%) e de R$ 500 a R$ 1.000 (-4,9%).O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.