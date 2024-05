Colisão entre motocicletas no bairro Placas deixa motociclista ferido

Na noite desta quarta-feira (29),um acidente envolvendo dois motoboys entregadores de fast-food ocorreu na Estrada das Placas, no bairro Placas, próximo à ponte do Igarapé São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações obtidas no local, a motocicleta modelo Fazer 250 de cor preta, conduzida por Hayslan Pablo de Araújo Fernandes, de 23 anos, estava subindo a ladeira na Estrada das Placas, no sentido centro-bairro. No cruzamento com a rua Joaquim Macedo, a moto colidiu frontalmente com outra motocicleta, uma CG Titan de cor vermelha, que estava saindo da rua. O impacto foi tão forte que ambas as motocicletas ficaram bastante danificadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e os socorristas atenderam as duas vítimas no local. Um dos motoboys sofreu um corte contuso (FCC) e recebeu um curativo na própria viatura do SAMU, permanecendo no local. Já Hayslan Pablo recusou inicialmente o atendimento do SAMU, mas horas depois foi levado por terceiros ao pronto-socorro, reclamando de dores nos testículos e sangramento pelo pênis, além de escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar

Os dois motociclistas chegaram a um acordo no local da colisão e cada um levou sua motocicleta embora. O Policiamento de Trânsito não foi informado do acidente.