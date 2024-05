Homem entra em luta corporal com desafeto e é ferido com golpe de faca

Edney Barrozo de Souza, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 29, após ser ferido com um golpe de faca em um posto de combustível situado na Avenida Sobral, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Edney estava no posto de combustível quando um homem que havia o ameaçado de morte o abordou e iniciou uma discussão. A vítima e seu desafeto entraram em uma luta corporal, e o agressor, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu Edney no braço direito. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares, ao verem a vítima ferida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edney ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, coletou as características do autor do crime e, em seguida, fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.