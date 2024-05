Jovem sofre acidente de trabalho em Cerâmica no Distrito Industrial

Cleiton Gomes de Oliveira, de 21 anos, foi vítima de um acidente de trabalho, na noite desta quarta-feira (29), dentro de uma Cerâmica localizada na rua Alameda Sabiá, no Distrito Industrial, em Rio Branco, após sofrer ferimentos ao manusear um triturador industrial de britas.

De acordo com informações, Cleiton estava operando o equipamento quando escorregou e caiu dentro da máquina. O jovem, que havia começado a trabalhar na empresa há apenas três meses, foi rapidamente socorrido pelos colegas de trabalho.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Cleiton foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, com uma fratura no braço esquerdo, escoriações no rosto, um corte na orelha esquerda e vários cortes nas mãos e no braço esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.