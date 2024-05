Motociclista fica ferido após colisão com carro que fez conversão proibida

Na noite desta quarta-feira, 29, um acidente envolvendo um motociclista e um carro ocorreu na estrada AC10, no bairro Alto Alegre. Segundo informações de testemunhas, o acidente foi causado por uma conversão proibida realizada pelo veículo, que não foi identificado.

O carro seguia no sentido centro-bairro quando fez uma conversão proibida à esquerda para trocar de pista. Neste momento, o motociclista João Victor de Melo, de 18 anos, que seguia no sentido contrário, não conseguiu evitar a colisão.

Apesar do impacto, o motorista do carro parou para prestar socorro à vítima e se comprometeu a arcar com todos os prejuízos. Após um acordo entre os condutores, os veículos foram removidos do local do acidente.

Uma ambulância de suporte básico do SAMU chegou rapidamente para socorrer João Victor. O motociclista apresentava um corte contuso na mandíbula e algumas escoriações pelo corpo. Após ser estabilizado, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, na Baixada da Sobral.