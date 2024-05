Agente de trânsito e motociclista saem no soco no meio de avenida, em Uberlândia

Um agente de trânsito da Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran) e um motociclista ‘saíram no soco’ no cruzamento da Avenida Floriano Peixoto com a Rua Olegário Maciel, no Centro de Uberlândia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a briga. Veja abaixo.