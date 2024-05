Pedra com esmeraldas é comprada por R$ 175 milhões em leilão da Receita Federal

A pedra de 137 quilos com pedaços de esmeralda verde incrustrados, foi encontrada na Mina Carnaíba, em Pindobaçu, cidade do norte da Bahia e leiloada na terça-feira (28) pela Receita Federal.

Arrematada por R$ 175 milhões, a pedra de 60 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, teve como valor mínimo de lance R$ 115 milhões.

O pregão aconteceu em Campinas, no interior paulista, sendo encerrado na terça-feira às 11:05.

O valor da pedra ainda estava abaixo do que ela vale, conforme aponta o laudo técnico geológico, a partir de uma perícia feita em 2 de agosto de 2022.

De acordo com o relatório, a precificação da mercadoria não segue os métodos de avaliação de gemas para o mercado de joias e a peça apresenta valor comercial para colecionadores, museus e universidades, “dada sua raridade e beleza própria”.

O documento ainda compara o real valor da pedra com casos semelhantes: entre US$ 30 milhões a US$ 50 milhões em leilão, o que corresponderia de R$ 154 milhões a R$ 256 milhões, na cotação atual.

Na mesma região em que a pedra foi encontrada, em Mina da Carnaíba, outras preciosidades geológicas já foram localizadas e leiloadas.

Uma pedra de 280kg em 2001, avaliada em US$ 400, e outra conhecida como a “Esmeralda Bahia”, de 360kg em 2017, arrematada por US$ 300 milhões, segundo informações da Receita Federal.