Show do cantor Vitor Fernandes Marca a última noite da Expo Mâncio Lima 2024

A última noite da 1ª Expo Mâncio Lima 2024, foi com muito entretenimento e festa com a realização do show com o cantor Vitor Fernandes. Cerca de 20 mil pessoas se reuniram no Complexo Esportivo Totão para prestigiar o evento, que contou também com a presença do governador Gladson Cameli na abertura.

Com três dias de duração, a maior feira de negócios de Mâncio Lima fez parte da programação que comemora os 47 anos do segundo maior município do Vale do Juruá. Durante o evento, 150 expositores foram beneficiados diretamente, aquecendo a economia, gerando emprego e renda.

“Viemos aqui anunciar as benfeitorias que o nosso governo tem realizado em favor de nossa gente, mas é claro que as pessoas também estão aguardando muito por esse show”, disse o governador Gladson após anunciar a construção de três escolas e entregar 1.284 vouchers para fardamento e 129 tablets para estudantes.

“Estou muito feliz em estar na linda Mâncio Lima pela primeira vez. É uma honra e eu espero que seja a primeira de muitas vezes”, disse o cantor Vitor Fernandes pouco antes de subir ao palco e cantar suas músicas de grande sucesso no país.

Após a apresentação da atração nacional, cantores regionais continuaram animando os presentes. O evento se estendeu até 2 horas da manhã com muito som na voz de Alcicléia Mendonça, Geinison Rocha, Bruno Barros e cantora Adriele, encerrando assim a primeira edição da Expo Mâncio Lima.