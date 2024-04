Vídeo mostra momento em que a apresentadora Silvia Poppovic é assaltada; veja

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que a apresentadora Silvia Poppovic foi assaltada, no último domingo (14), no bairro Higienópolis, zona oeste de São Paulo.

No vídeo, é possível visualizar o momento em que um homem ataca a vítima pelas costas. A apresentadora cai no chão e o criminoso tenta tirar um anel da mão dela.

O indivíduo conseguiu pegar o anel de Silvia e fugiu. A apresentadora se levantou e correu na direção oposta para buscar ajuda. Ela se pronunciou sobre o caso um dia depois do ocorrido. “Você sai de uma experiência dessas completamente destruída e vulnerável. Eu não consigo me conformar que São Paulo está ficando cada vez pior”.

No vídeo, ela deu detalhes sobre o crime: “Ele me deu um chute nas pernas e me derrubou no chão. E aí com uma mão ficava me estrangulando com outra mão que ele tinha solta, ele começou a puxar anel. Eu ‘tô’ com a mão toda machucada. Aí começou a sangrar, as duas mãos começaram a sangrar e ele ficou desesperado”.

De acordo com a apresentadora, ela foi alvo da ação criminosa quando voltava de uma festa de aniversário nas proximidades.

Veja o vídeo: