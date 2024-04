Tragédia: Jovem é morto durante desentendimento e acusado preso em flagrante

Um jovem identificado por Valdemir Lima da Silva, 27 anos, conhecido por perambular pelas ruas de Sena Madureira, foi morto com perfuração de faca na manhã deste sábado (13), nas imediações da feira livre dos colonos.

Testemunhas relatam que o incidente teve início quando Valdemir agredia um idoso com o cabo de uma vassoura. Ainda não se sabe a motivação do desenvolvimento.

De acordo com informações, Valdemir era dependente químico e já foi flagrado algumas vezes andando nu pelas ruas do município. De uns tempos pra cá , ele apresentava comportamento agressivo e quando pedia algo as pessoas e não era atendido.

Apesar dos esforços dos populares em acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Valdemir já havia perdido a vida quando os socorristas chegaram ao local. O caso agora está nas mãos da polícia civil do município, liderada pelo delegado Thiago Parente, que buscará esclarecer os detalhes do trágico evento.

*Acusado preso em flagrante: Alegação de legítima defesa*

A rápida resposta das autoridades resultou na prisão em flagrante do suspeito pela fatalidade. Um idoso de 65 anos foi detido nas proximidades do segundo distrito. Em sua defesa, alegou legítima defesa, argumentando que Valdemir o agredia com um pedaço de madeira.

O acusado foi encaminhado à delegacia local para prestar depoimento e permanecerá à disposição da justiça enquanto aguarda o desenrolar das investigações.