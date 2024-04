Tourão e São Francisco abrem o returno nesta quarta-feira; Fabinho reforça o Humaitá

A diretoria do Humaitá apresentou na tarde desta terça-feira (9), no campo do Airton, o atacante Fabinho. O atleta não somente foi campeão Acreano pelo clube na temporada 2022, mas também, fechou o torneio na artilharia, com sete gols.

O Tourão do Humaitá abre o returno do estadual nesta quarta-feira (10), contra o São Francisco, às 17h30, no estádio Florestão. O atacante Fabinho não será relacionado para o confronto, mas já deve iniciar o período de preparação com os demais jogadores nesta quarta-feira (10) na busca de uma espaço na equipe do tricolor porto acrense.

São Chico vai repensar a estratégia de jogo

Com vaga assegurada para a disputa do returno do Campeonato Acreano 2025, o técnico Católico Tinho Damasceno está confiante numa boa estreia do São Francisco diante do Humaitá. “Teremos um adversário qualificado nesta estreia de returno, mas precisamos acreditar em nossa equipe”, comentou o profissional para a reportagem do “Grande Lance Esportivo”.

Querendo brigar pela ponta da tabela, o comandante da equipe franciscana explica que o momento será de repensar uma estratégia capaz de fazer um São Francisco competitivo para a sequência do estadual. Tinho não esconde a necessidade de reforços, mas descarta a inscrição de algum jogador para a partida de estreia no returno do estadual.