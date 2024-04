Tentativa de invasão em escola em Rio Branco termina em troca de tiros

Na noite desta quinta-feira, (11) uma tentativa de invasão na Escola Clicia Gadelha, situada na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco em Rio Branco, culminou em uma troca de tiros entre criminosos e o vigilante do local. Felizmente, não houve feridos no incidente.

Conforme informações repassadas, a ação se iniciou quando dois indivíduos, vestidos com fardas da escola, se aproximaram do portão principal da instituição com a intenção de render o vigilante. Segundo o relato do vigilante, ele percebeu a ameaça iminente, especialmente porque não há aulas sendo realizadas no momento.

Um dos suspeitos, usando um boné branco, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o vigilante, que conseguiu buscar abrigo e responder aos tiros. Após uma intensa troca de tiros, os suspeitos fugiram a pé sem rumo conhecido.

Prontamente acionada, a Polícia Militar, através de efetivos do Terceiro Batalhão, chegou ao local para coletar informações e conduzir buscas na área. Contudo, os criminosos ainda não foram localizados. Acredita-se que o objetivo dos criminosos fosse roubar o armamento do vigilante.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e está sob investigação.