Saúde de Porto Walter vai atender 19 localidades rurais durante itinerante médico

Por meio do programa Itinerante Médico, duas equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter, seguiram nesta segunda-feira,1°, em barcos para atender pacientes das zona rural e ribeirinha do município. Os profissionais vão garantir consultas médicas, atendimento odontológico, vacinação, serviços de enfermagem e distribuição de medicamentos para moradores de 19 comunidades do Beiradão do Alto Juruá e do Rio Cruzeiro do Vale. A missão médica terá início nesta terça-feira, 2, e será concluída dia 9 de abril.

A Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, acompanhou o embarque de insumos médicos e medicamentos, destacando o compromisso da gestão em oferecer serviços de qualidade com eficiência.

“O programa itinerante médico é uma resposta direta às necessidades das comunidades. Ao levar os cuidados de saúde para essas comunidades, buscamos diminuir as disparidades no acesso aos serviços de saúde e aprimorar os indicadores nessas localidades”, pontuou ela.