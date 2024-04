Acreanos podem concorrer a 5 mil bolsas de estudo para cursos de negócios em Harvard

Na manhã desta segunda-feira (01), foi inaugurada a 3ª edição do programa de capacitação Santander Business for All, em parceria com a Harvard Business Publishing. Serão distribuídas 5 mil bolsas para profissionais com interesse em aprender conhecimentos essenciais de marketing, finanças, ferramentas de negociação e recursos para otimizar a tomada de decisões dentro de ambientes corporativos.

Os bolsistas poderão escolher uma entre duas opções disponíveis do programa:

•Fundamentos de Negócios que estuda os aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente;

• Autogestão que estuda a prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência.

O conteúdo do treinamento permite que o aluno acompanhe as aulas no horário que desejar. Os bolsistas também terão acesso a conversas ao vivo com facilitadores, treinamentos virtuais, exercícios práticos e, ao final, um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.

Os cursos são 100% online, gratuitos, têm duração de 3 meses e poderão ser realizados em inglês, português e espanhol. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional. As inscrições vão até o dia 10/06 e podem ser feitas pela plataforma Santander Open Academy.

Link de inscrição (https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/business-for-all-2024-harvard-business-publishing?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=businessforall-ndp).