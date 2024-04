TJ estabelece prazo para devolução de taxa de inscrição do concurso de Analista Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anunciou que os candidatos que desistiram de prestar o concurso para o cargo de Analista Judiciário terão até a próxima quarta-feira, 3 de abril, para solicitar a devolução do valor da inscrição. A Comissão Gestora do concurso definiu a data da prova para o dia 12 de maio, no período da manhã.

Segundo a assessoria do tribunal, para o candidato solicitar a devolução da taxa de inscrição basta acessar o site do instituto Verbena, responsável pela realização do certame e fazer o procedimento.

Instruções para solicitação de devolução da taxa de inscrição do Concurso Público

Para solicitar a devolução da taxa de inscrição do concurso público, os candidatos devem seguir o procedimento dentro do prazo estabelecido no Cronograma B (Anexo I), exclusivamente pelo endereço eletrônico indicado. As etapas são:

1. Acessar o portal do candidato e acompanhar sua inscrição.

2. Selecionar a opção de devolução da taxa de inscrição.

3. Fazer upload do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que deve estar em formato PDF, legível e com tamanho máximo de 50 MB.

4. Fazer upload do comprovante dos dados bancários do titular da conta que realizou o pagamento do boleto, seguindo as mesmas especificações de formato e tamanho.

5. Preencher os dados bancários da conta-corrente ou poupança do titular, informando o banco, a agência e o número da conta. Contas do tipo salário não serão aceitas.

6. Guardar o comprovante de solicitação (protocolo) gerado para acompanhar o andamento da solicitação.

Conforme o cronograma B, após o término do prazo para solicitação, a devolução do valor será realizada em até 30 dias úteis, de acordo com os dados bancários fornecidos pelo responsável pelo pagamento.

A devolução do valor da inscrição, no valor de R$ 120, é uma medida adotada após o cancelamento do concurso para Analista Judiciário em 24 de março devido a uma série de problemas, incluindo a ausência da prova discursiva. O cancelamento gerou reclamações entre os candidatos, muitos dos quais viajaram de outras regiões para participar do concurso em Rio Branco. O concurso havia atraído mais de 16 mil inscritos para diversos cargos.