Criminosos invadem residência e executam homem com quatro tiros no bairro Tancredo Neves

Por Davi Sahid

Giliard de Souza Marino, de 37 anos, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira, 1, na área de uma casa situada na rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Giliard estava dentro da sua residência que funciona como ponto de venda de entorpecentes, quando dois criminosos não identificados chegaram em uma motocicleta, desceram e em posse de uma arma de fogo invadiram o local efetuando vários tiros, mesmo ferido Giliard ao perceber que iria ser morto ainda conseguiu correr até da casa do seu vizinho e caiu na área, vindo a ser executado com tiros na face e no peito. Após a ação os autores dos crimes fugiram na motocicleta.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Giliard que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender a dupla na motocicleta, mas os criminosos não foram encontrados.

O corpo de Giliard foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavericos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime, pois no local impera a lei do silêncio imposta pela organização criminosa que domina o território.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) já inciaram as investigações e o caso ficará posteriormente a disposição da delegacia especializada.