Real Time/TV Gazeta: Marcus Alexandre lidera com 39% e Bocalom aparece com 34%

O Instituto Real Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou, nesta quarta-feira (10), uma pesquisa que mostra os números das intenções de votos do eleitor de Rio Branco visando as eleições municipais de 2024. No levantamento estimulado, o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) lidera com 39%, seguido pelo atual prefeito da cidade, Tião Bocalom (PL) com 34%. O secretário de governo Alysson Bestene (Progressistas) surge na terceira posição com 6%, seguido pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo) com 5%. Votos nulos e brancos registraram 8% e “Não sabem ou Não Responderam” marcou também 8%.

Já na aferição espontânea, Marcus e Bocalom aparecem praticamente empatados com o emedebista registrando 13% contra 12% do liberal conservador. Minoru Kinpara, Socoro Neri, Alysson Bestene, Jenilson Leite, Coronel Ulysses e Emerson Jarude registraram cada um 1 ponto. Outros candidatos registraram 2% e nulos e brancos registraram 15%. “Não Sabem ou Não Responderam” registraram 52%.

Na simulação de segundo turno entre Marcus e Bocalom, o emedebista fica na frente com 43% contra 42% do pré-candidato do PL. Nulos e Brancos registraram 8% e “Não Sabem ou Não Responderam” 7%.

No quesito rejeição, Bocalom aparece liderando a pesquisa com 42%, seguido por Marcus com 37%. Alysson aparece com 6% e Jarude com 5%. Ainda segundo o levantamento, 5% dos entrevistados afirmam que poderiam “Votar em Todos” e “Não Sabem” ou “Não responderam” registraram também 5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04245/2024 e ouviu 800 eleitores de 11 regionais de Rio Branco entre os dias 6 a 8 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.

Por ac24horas