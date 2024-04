Na capital do Acre, 62% desaprovam o governo do presidente Lula

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou, nesta quarta-feira (10), além dos números da pesquisa eleitoral e avaliação dos gestores locais, a análise de como o rio-branquense avalia a gestão do presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o levantamento, 62% do eleitorado da Capital desaprova a gestão do petista. Apenas 35% aprovam e 3% “Não sabem” ou “Não responderam”.

No detalhamento da pesquisa, apenas 15% consideram “bom” e outros 15% consideram “ótimo”. 22% acham “regular” e “ruim” e “péssimo” registraram 19% e 27%, respectivamente. “Não sabem” ou “Não responderam” marcou 2%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04245/2024 e ouviu 800 eleitores de 11 regionais de Rio Branco entre os dias 6 a 8 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.

Por ac24horas