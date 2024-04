Quase 30 pessoas são flagradas sem habilitação e embriagadas no Juruá

Neste final de semana, em Cruzeiro do Sul, 29 pessoas foram flagradas sem habilitação e embriagadas ao volante, sendo 22 pessoas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sete embriagadas, segundo informou a Polícia Militar.

Nos quatro meses deste ano, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas foram abordadas nesta situação. A PM diz que intensificou as abordagens a condutores com o foco de retirar das vias os motoristas que estejam irregulares. “Nas últimas semanas, tivemos muitos indivíduos sendo flagrados conduzindo sem ser habilitados, chegando a quase 200 pessoas. Tivemos duas ocorrências graves envolvendo esses não habilitados. Estaremos intensificando as abordagens para que esse número de não habilitados não venha se traduzir como acidentes com vítimas fatais”, afirmou o tenente-coronel Edvan Rogério, comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.