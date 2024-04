Primeiro paciente de transplante de rim de porco tem alta de hospital nos EUA

“Estamos felizes em compartilhar que hoje, Rick Slayman, nosso primeiro paciente a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado, recebeu alta do hospital. Ele está se recuperando bem e continuará se recuperando em casa com sua família”, informou pelas redes sociais o Massachusetts General Hospital (MGH).

O transplante mundialmente inédito foi liderado pelo médico brasileiro Leonardo Riella, que comemorou a alta pelas redes sociais.

“Esperamos que este seja um primeiro passo que traga esperança a muitos pacientes que aguardam um transplante renal”, escreveu no X (antigo Twitter).

With tremendous joy, I share that our patient who received a gene-edited pig kidney transplant was discharged home today after removal of his dialysis access. We hope that this is a first step that will bring hope to many patients waiting for a kidney transplant #xenotransplant pic.twitter.com/Cb9vkyoaBO

— Leonardo V. Riella (@LVRiella) April 3, 2024