Polícia Civil do Acre prende suspeitos de homicídio e crimes patrimoniais em Rio Branco

No início desta semana, a Polícia Civil do Acre, por meio das Delegacias de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), efetuou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o nacional A. L. L. S. e um mandado de internação contra J. K. S. M., ambos expedidos pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara do Juízo de Infância e Juventude, da Comarca de Rio Branco.

Os mandados de prisão foram resultado de uma extensa investigação que envolveu diversos crimes de homicídio e contra o patrimônio, especialmente ocorridos na região do 2° distrito da cidade. Após um intenso levantamento, a equipe de investigadores das duas delegacias especializadas logrou êxito na localização dos indivíduos alvos dos mandados, efetuando suas prisões.

Durante a operação, os suspeitos foram encontrados na posse de um revólver calibre 38, além de 24 munições intactas. Após a prisão, os infratores foram encaminhados à sede da Delegacia de Investigação Criminal (DEIC) e posteriormente entregues à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais de praxe.

A ação da Polícia Civil representa um importante avanço no combate à criminalidade em Rio Branco, retirando de circulação indivíduos envolvidos em crimes graves e apreendendo armas de fogo que representam riscos à segurança da população.

Por Ascom/PCAC