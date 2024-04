Polícia Civil do Acre prende idoso acusado de ameaçar vítima de importunação sexual na capital

Na última quarta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por intermédio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), efetuou a prisão preventiva de A.P.N., de 69 anos de idade, no bairro Carandá, em Rio Branco. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, pelo delito de coação no curso do processo e ameaça.

O idoso já estava sob investigação e indiciamento pelo crime de importunação sexual contra uma menor de idade. Após a denúncia do delito, A.P.N. passou a ameaçar a vítima e sua mãe, chegando a proferir ameaças de morte com facadas.

Diante da gravidade da situação, a ordem judicial para a prisão preventiva foi emitida, e a equipe de investigação da DECAV, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), procedeu ao cumprimento do mandado.

“A prisão de A.P.N. representa uma resposta firme por parte das autoridades policiais contra crimes de violência e ameaças, especialmente quando direcionadas a vítimas vulneráveis, como no caso de uma menor de idade. A ação reforça o compromisso da PCAC em garantir a proteção e a segurança de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, disse a delegada titular da DECAV, Dra.Carla Fabíola Coutinho.

O idoso permanecerá à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais, enquanto as investigações continuam em andamento para esclarecer todos os aspectos relacionados ao caso.

Por Ascom/PCAC