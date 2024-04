PCAC prende foragido da justiça em Marechal Thaumaturgo

Na tarde da última quarta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da delegacia geral de Marechal Thaumaturgo, em uma ação conjunta com as polícias Federal e Militar, realizou a prisão de um foragido da justiça da cidade de Cruzeiro do Sul. O indivíduo em questão havia rompido sua tornozeleira eletrônica e estava escondido na região de Marechal Thaumaturgo.

A ação policial foi desencadeada após a recebimento de uma denúncia anônima, indicando que o local onde o foragido estava escondido poderia ser um ponto de venda de drogas. Diante da gravidade da situação, as autoridades policiais prontamente se dirigiram ao local para verificar a veracidade da informação.

Com base na denúncia, os policiais conseguiram localizar e efetuar a prisão do foragido, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades. Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

O foragido permanecerá à disposição do Poder Judiciário de Cruzeiro do Sul e será submetido à audiência de custódia, onde será analisada a legalidade de sua prisão. As autoridades ressaltaram a importância da colaboração da população através de denúncias anônimas, que contribuem significativamente para o trabalho policial e para a manutenção da segurança pública na região.

Por fim, a Polícia Civil reforçou seu compromisso em combater o crime e garantir a ordem e a tranquilidade da população, trabalhando de forma integrada com outras instituições de segurança para o alcance desses objetivos.

Por Ascom/PCAC