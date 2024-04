“Matrix” tem quinto filme em desenvolvimento, confirma estúdio

A amada franquia de filmes “Matrix” está se expandindo com um quinto filme, com a co-roteirista e co-diretora original do filme, Lana Wachowski, liderando o cargo como produtora executiva.

De acordo com um comunicado de imprensa da Warner Bros. enviado na quarta-feira (3), o roteirista indicado ao Oscar Drew Goddard escreverá e dirigirá o filme ao lado de sua parceira de produção Sarah Esberg.

Jesse Ehrman, presidente de produção do estúdio, disse que Goddard “veio com uma ideia que todos nós acreditamos que seria uma maneira incrível de continuar o mundo Matrix, honrando o que Lana e Lilly [Wachowski] começaram há mais de 25 anos e oferecendo uma perspectiva única baseada em seu próprio amor pela série e pelos personagens.”

Detalhes sobre o enredo e o elenco, incluindo se o astro da franquia “Matrix”, Keanu Reeves, retornará como seu icônico personagem Neo, ainda não foram divulgados.

Um representante de Reeves não respondeu ao pedido da CNN para comentar o novo projeto.

Goddard fez sua estreia na direção com o elogiado filme de terror “A Cabana na Floresta” (2011) e passou a escrever e atuar na produção executiva, como em “Perdido em Marte” (2015), filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

“Matrix” estreou em 1999 e é estrelado por Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss.

O épico distópico de ficção científica segue Neo, um hacker de computador que é convocado para se juntar a uma rebelião de inteligência cibernética após descobrir que a humanidade está presa dentro de uma realidade simulada conhecida como Matrix.

O agora clássico primeiro filme arrecadou mais de US$ 467 milhões na época e se tornou um dos lançamentos mais lucrativos do ano. Ganhou quatro Oscars e gerou três sequências, incluindo “The Matrix Reloaded” (2003) e “The Matrix Revolutions” (2003), e “The Matrix Resurrections” (2021).