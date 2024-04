Prefeitura quer criar loteria municipal para elevar arrecadação em Rio Branco

O vereador João Marcos Luz (PL), usou as redes sociais para divulgar que a Prefeitura de Rio Branco encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que visa criar uma loteria municipal. O projeto é uma estratégia para o aumento na arrecadação municipal.

“Quando nós fizermos a votação, a gestão pública municipal vai fazer regulamentação através de decreto. O fato é que são recursos volumosos que se perdem e os gestores públicos do século XXI têm que estar atentos a isso” destacou o vereador.

Ainda segundo o parlamentar, o projeto deixa claro para onde vão os recursos arrecadados com a loteria, e ressalta a alta relevância da aprovação e regulamentação para a infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana e esporte de Rio Branco.

Outras cidades, como Goiânia (GO), já instituíram o serviço público de loteria municipal. Contudo, em Planaltina (GO), a aprovação do projeto na Câmara foi suspensa pela justiça. O magistrado atendeu ao pedido do vereador Victor Dimba (PRTB), segundo o qual a aprovação do projeto ocorreu “de maneira notoriamente irregular e eivada de vícios, eis que em desacordo com o regimento interno”.