Polícia prende mais um suspeito de ter executado a tiros o jogador de futebol em Rio Branco

Por Davi Sahid

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira, 1°, mais um membro da facção Bonde do 13, identificado como vulgo “Frota” de 19 anos, suspeito de ter participado na morte do jogador de futebol Thiago Oséas Tavares da Silva, de 18 anos, natural de Recife-PE, que foi sequestrado e executado a tiros em via pública na madrugada deste domingo, 31, Travessa do Recreio, no bairro Santa Inês.

A prisão ocorreu em via pública, na travessa Santa Inês no bairro Santa Inês no Segundo Distrito de Rio Branco.

Após as prisões dos setes suspeitos de terem assassinado o jogador Thiago, a Polícia Militar recebeu denúncias de populares informando aonde estaria mais um suspeito de ter participado do crime. Uma guarnição policial se deslocou até a travessa Santa Inês e se deparou com “Frota” em via pública. O membro da facção ao perceber a aproximação dos policiais ainda correu na tentativa de fugir, porém foi abordado.

Em posse do criminoso foi encontrado o relógio da vítima que havia sido roubado na noite do homicídio. Durante uma consulta no sistema da segurança pública, os policiais constataram que “Frota” há três meses havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e havia ganhado a liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, porém o criminoso, cortou a tornozeleira e se encontrava foragido.

Diante dos fatos e dando cumprimento ao mandado de prisão os Militares encaminharam “Frota” a sede provisória da Delegacia de Flagrante (Defla) situada no prédio da Delegacia da Mulher na Via Chico Mendes para os devidos procedimentos.

Na delegacia o outro jogador de futebol, amigo de Thiago, reconheceu “Frota” como um dos suspeitos de terem o executado a tiros.