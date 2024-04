Criminosos invadem residência, roubam e ferem mulher com um tiro em Rio Branco

Por Davi Sahid e Denise Moreira

A jovem Ketelin Rodrigues Castro, de 18 anos, foi ferida com um tiro na noite desta segunda-feira, durante um roubo dentro de sua residência situada na rua Francisco Bacurau, na quadra 15, no conjunto Habitacional Cidade do Povo no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem, Ketelin e seu marido chegaram em sua residência por volta das 18h, após um dia de trabalho, fizeram a janta e enquanto estavam sentados no sofá, por volta das 19h30min, dois criminosos não identificados em posse uma uma arma de fogo invadiram a residência e anunciaram o assalto. O casal foi colocado dentro de um quarto e os bandidos roubaram dois celulares e uma televisão. Não satisfeito, um dos criminoso voltou até ao quarto e efetuou um tiro que atingiu Ketelin no abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local entrando em uma área de mata.

Ao ver Ketelin ferida, o marido seguiu com ela até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Cidade do Povo. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi encaminhada pela ambulância do suporte avançado do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada e o marido não registrou o boletim de ocorrência.