Motociclista colide moto contra rotatória e vai parar ferido no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid e Denise Moreira

José Rodrigues da Silva, de 56 anos, sofreu uma queda de moto e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta segunda-feira, 1°, na Rodovia AC-40, em frente ao Parque Chico Mendes, na região do bairro Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, José trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan 160, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente perdeu o controle da moto, colidiu com uma rotatória e caiu desacordado no asfalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado foram enviadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José ao Pronto-Socorro, em estado de saúde estável. Segundo a Médica do SAMU, José Rodrigues sofreu um pequeno corte na cabeça e escoriações pelo corpo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram acionados, mas quando chegaram no local para isolar a área a motocicleta já havia sido removida por familiares.

Populares chegaram a relatar a reportagem que José estava supostamente em estado visível de embriaguez.