Dia da mentira: relembre todas as histórias duvidosas contadas por Naldo Benny

Nesta segunda-feira, 1º de abril, é ‘comemorado’ em diversos países da Europa e do ocidente, inclusive no Brasil, o Dia da Mentira, quando as pessoas fazem diversas brincadeiras e pregam peças umas nas outras.

O cantor Naldo Benny, 44, virou meme nas redes sociais por contar histórias duvidosas, que para muitos não passa de pura mentira. Desde ser melhor amigo do rapper norte-americano Chris Brown até fazer sexo com sua esposa, a dançarina Moranguinho, 37 vezes em uma semana.

Amizade com Chris Brown

As declarações de Naldo pode ser uma ‘brincadeira’, já que ele virou piada nas redes sociais após dar diversas declarações sobre sua relação com o rapper Chris Brown. Na internet, os internautas criaram memes sobre a “amizade mentirosa” dos dois cantores.

LeBron James

Benny contou um episódio peculiar envolvendo um suposto modelo de tênis da marca Nike, que teria impressionado o norte-americano LeBron James, astro da NBA. Durante participação no podcast “Ticaracaticast”, ele explicou novamente a situação.

“Eu vou para Miami, o Varejão ainda jogava no Cleveland e me apresentou ao LeBron. Quando os Cavs foram campeões em cima do Golden State Warriors, em 2015, eu fiz um show exclusivo na festa do título do time, aquela foto junto com o Lebron foi naquele dia”, relembrou Naldo.

“Quando eu ganho o tênis eu volto para Miami com ele no pé. Fui assistir a um jogo lá e depois da partida, o LeBron estava lá fora da quadra com a galera dele e o Varejão foi me apresentar, quando eles me olharam e ficaram se perguntando quem eu era, porque eu estava com aquele modelo tênis,. Mas foi pela cor, o tênis é lógico que ele tinha, mas a cor chamou a atenção, eu entendi dessa forma”, finalizou.

Sexo com a esposa

Ao participar do programa ‘Otalab’, do Canal Splash, Naldofez uma revelação picante sobre sua vida íntima. Na atração, o cantor contou que transa com sua esposa, a dançarina Moranguinho, 37 vezes em uma semana.

“Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela e as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: ‘a viagem é de 26 horas’. Eu falava: ‘que maravilha’”, explicou Naldo.

Moranguinho ainda ressaltou que ela é a pessoa que “equilibra e controla” o casamento, porque se depender do cantor é sexo “toda hora, em qualquer lugar”. “Tenho que fazer esse controle. Falo que não é porque não quero, só que pode chegar alguém e não pegar bem”, disse ela na ocasião.

Já no programa de Patricia Abravanel, no SBT, o artista voltou a falar sobre sua vida sexual. No bate-papo, ele recordou sobre a vez em que foi para um hotel com a amada por volta das 21 horas e saíram apenas às 15 horas do dia seguinte, garantindo que passaram o tempo todo transando. “Sem dormir”, afirmou Benny.

Gisele Bündchen

Naldo disse que ele o responsável por convencer a modelo Gisele Bündchen a passar o Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. Em sua rede social, o funkeiro compartilhou uma foto com a loira e ainda mandou um recado para quem duvidou da sua amizade com a übermodel.

Fonte: IstoÉ

“Fucking shit é a Gisele e o Naldo que tá ali. Eu não minto nunca”, escreveu ele na legenda do post.

Em entrevista ao podcast Flow, Naldo disse que Gisele só pisou em solo brasileiro porque ele conseguiu convencê-la, após ela ter sido convidada por algumas marcas. “Eu fiz um show lá em Miami (nos Estados Unidos), e a Gisele estava lá naquele dia. A a gente se tornou amigos. Trocamos telefone e começamos a conversar a partir de então. Aí eu convidei a Gisele pra vir pro Carnaval este ano. A Brahma convidou, outras pessoas convidaram, e eu convenci ela a estar aqui”, afirmou na atração.