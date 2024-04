PM prende homem com drogas e material bélico no Rosa Linda

Homem é preso pela Polícia Militar com munições, drogas, e algemas em seu poder, na noite de terça-feira, 09, na rua Serra do Moa, no bairro Rosa Linda.

A Equipe Tática do 2° BPM estava realizando patrulhamento no bairro quando avistou um homem saindo de uma casa abandonada, quando notou a presença da Polícia Militar ele entrou rapidamente em uma residência.

Os militares desembarcaram e foram verificar o que o suspeito poderia ter escondido no local, onde encontraram uma lata contendo drogas (maconha e Skank).

Diante do achado, a guarnição se deslocou ao local que o suspeito entrara e com a autorização do proprietário fez a abordagem ao indivíduo que estava escondido num quarto, nos fundos da casa, com o autor foram encontrados vários objetos e drogas, o homem disse que a droga encontrada na casa também era dele.

Foi dada voz de prisão ao autor e o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências.

Por Ascom/PMAC