PIB da China cresce acima do esperado e atinge 5,3% no primeiro trimestre

A economia da China superou as expectavas do mercado e registrou um crescimento de 5,3% do PIB no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira (16) pelo órgão oficial de estatísticas do país.

A alta superou a projeção do mercado, de cerca de 4,6%.

O país fixou como meta o crescimento econômico anual de 5% para 2024. Em 203, o país atingiu um PIB de 5,2% em 2023. Os números atingidos representam um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, um dado animador para a economia chinesa.

Em uma conferência de imprensa em Pequim, o vice-diretor do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) chinês, Sheng Laiyun, destacou o PIB atingido de 29,63 trilhões de yuans (cerca de US$ 4,17 trilhões).

Laiyun destacou o aumento da demanda de produção e estabilidade de emprego e de preços como fatores importantes registrados no 1º semestre para o crescimento econômico, segundo a agência chinesa Xinhua.

Por indústria, o crescimento dos valores agregados foram:

•Indústria primária: 3,3% ano a ano;

3,3% ano a ano; •Indústria secundária: 6% ano a ano;

6% ano a ano; •Indústria terciária: 5% ano a ano.

Ainda no 1º trimestre, as exportações chinesas tiveram um aumento de 4,9%, ao passo que as importações cresceram 5%. As vendas no varejo de bens de consumo registraram alta anual de 4,7. O investimento privado teve 0,5%.

O CPI (Consumer price index), ou IPC (Índice de preços ao consumidor), que usa como base de cálculo o preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços, cresceu 0,7%.