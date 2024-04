Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça(16/4)

Liberdade de ser experimentaríamos naturalmente se não nos apegássemos tanto ao fruto de nossas ações, as quais, motivadas por desejos, nos excitam com a promessa da satisfação, e ao mesmo tempo nos castigam com a angústia da frustração, corroendo a experiência da liberdade de ser.

Liberdade de ser é responder a uma necessidade, independentemente de essa nos ser simpática ou antipática, mas porque estamos aí presentes na situação e temos capacidade de intervir agindo dentro do alcance de nosso conhecimento, sem nos importar com que nossa ação seja bem ou malsucedida de imediato, apenas porque seja a coisa certa a se fazer, uma sementinha impessoal no meio do oceano de relacionamentos humanos pautados exclusivamente pelo desejo e pelo apego.

O perigo do apego não é a frustração, mas a perda de nossa liberdade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os parâmetros de segurança e conforto que sua alma usou durante muito tempo caem em desuso com muita velocidade, e ao mesmo tempo se manifestam novas formas de sua alma se sentir à vontade para continuar na luta.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode se maquiar e disfarçar a realidade sob um manto de normalidade, mas verdade é que nada mais é como antes, a normalidade foi para o espaço há muito tempo, e sua alma precisa aceitar as mudanças o quanto antes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Estar no controle e ter o leme em suas mãos seria preferível, sua alma se sentiria mais segura, porém, as coisas são como são, é necessário você se adaptar ao que não pode ser dominado, mas que pode ser aproveitado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que todos tenhamos sido treinados através da educação para sermos egoístas autocentrados, a maturidade há de nos fazer entender a necessidade de transcender essa condição, e nos aproximar da consciência grupal.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Assuma seu papel e cumpra suas tarefas, porque o mundo não conhece o que você pensa, a não ser através de suas obras. É hora de pensar menos e de fazer mais, mas isso só pode acontecer como efeito de sua vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto menos tenha você a perder, mais atrevida sua alma ficará e se lançará ao futuro com espírito de aventura, para o que der e vier. Esse é o estado de ânimo excelente para dar uma virada de mesa no destino. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No fim, e apesar de todos os esforços para preservar o rumo, as coisas mudam e precisam ser aceitas do jeito que vierem, em vez de continuar tentando encaixar a realidade dentro da caixinha de suas preferências.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Medir forças com as pessoas não leva a nada além do que já é conhecido, o estado de conflito e discórdia que caracteriza os relacionamentos sociais do mundo atual. Aposte na concórdia, isso fará a diferença.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você é útil para certas pessoas e a recíproca também é verdadeira, portanto, é contraproducente você se envolver em disputas de território ou medição de força, isso só vai complicar o que poderia ser simples.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O princípio da realidade é a plataforma sobre a qual sua alma há de modular os desejos, ciente de que nem tudo que pareça desejável poderia ser realizado, e nem sequer valeria a pena o preço da realização. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O jeito que você sempre usou para organizar sua vida num sentido amplo, mas também prático, já deixou de ser eficiente há bastante tempo, mas ainda continua sendo repetido, provocando muito desgaste. Hora de mudar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A verdade não depende de preferências nem de opiniões diversas, ela é o que é, resiste a qualquer tentativa de a distorcer e enquadrar dentro de uma moldura limitada. Por isso mesmo a verdade vem à tona com o tempo.