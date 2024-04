No Acre, Estados discutem como mitigar efeitos climáticos extremos

A Câmara Técnica do Meio Ambiente, que é composta por representantes dos 9 estados da Amazônia Legal, se reúne no 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nesta quinta-feira (11), em uma das salas do evento, para discutir alternativas para driblar os efeitos de eventos climáticos extremos nos estados amazônicos.

A secretária do Meio Ambiente do Acre, Julie Messias, que atua como mediadora da conversa, explica que ao final do debate, serão pensadas alternativas para o enfrentamento dos problemas. “Neste primeiro dia nós nos reunimos para falar sobre os desafios que enfrentamos e experiências que podem ser compartilhadas. Passamos por eventos cada vez mais extremos, mas isso também tem acontecido em outros estados e agora podemos nos encontrar e discutir o que podemos fazer para mitigar esses impactos”, explicou.





Foram convidados para participar da Câmara Temática do Meio Ambiente: Taisa Mara Morais Mendonça – secretária de Meio Ambiente do Estado do Amapá; Eduardo Costa Taveira – secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas; Pedro Carvalho Chagas – secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão; Alex Sandro Marega – Secretario Adjunto de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso; José Mauro de Lima O’ De Almeida – secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Desenvolvimento do Estado do Pará; Raul Protazio, secretário adjunto de Meio Ambiente e Sustentabidade eDesenvolvimento do Estado do Pará; Camila Penna; secretária adjunta de Meio Ambiente e Sustentabidade e Desenvolvimento do Estado do Pará; Marco Antonio Ribeiro de Menezes Lagos – secretário de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia; Luana Tabaldi – Diretora da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Roraima, representando o Presidente Glicério; Isabel Acker – Assessora de Apoio à Gestão de Políticas Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins; Marcelo Trevisan, Diretor do departamento de ordenamento ambiental tenitorial do MMA; Carlos Aragon, Secretário Executivo do GCF-TF.