Concurso do TRF2 tem edital divulgado com salários de até R$ 13,9 mil; veja

Foi divulgado o edital do primeiro concurso público de 2024 para o Tribunal Regional Eleitoral da 2ª região, que atua no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Há vagas para os cargos de técnico e analista judiciário, de nível superior de escolaridade, com salário inicial de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

Os interessados em participar do concurso devem se inscrever entre esta quinta-feira (11) e o dia 10 de maio. A inscrição é realizado a partir do site do Instituto AOCP.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos dias 07 de julho e 14 de julho, a consultar o edital para discriminação para as diversas especialidades (edital completo abaixo).

A taxa de participação varia de acordo com o cargo. Para técnico judiciário é de R$ 70,00; para analista Judiciário, de R$80,00.