No Acre, chefe de organização criminosa da Bolívia é condenado a mais de 280 anos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve, perante o Tribunal do Júri de Brasileia, a condenação de Jesuilson Pereira Gomes, um dos líderes de uma organização criminosa com atuação no estado do Acre, a uma pena total de mais de 280 anos de prisão.

A pena foi resultado de 9 processos julgados após a extradição do réu, que estava detido na Bolívia e foi entregue às autoridades brasileiras no final de 2023. A promotora de Justiça Pauliane Mezabarba atuou nos julgamentos, que ocorreram durante esta semana.

Em dois processos, o condenado foi identificado como o executor direto de homicídios ocorridos em 2018, antes de sua prisão no país vizinho.

Nos outros 7 processos em que foi condenado, ficou demonstrado que Jesuilson liderava a organização criminosa mesmo estando detido no presídio boliviano, sendo responsável por dar ordens, fornecer logística e armamento para a execução de membros de facção rival.

O trabalho investigativo que levou à condenação de Jesuilson foi realizado pela Polícia Civil, que, com autorização judicial, utilizou quebras de sigilo telefônico para identificar o funcionamento da organização criminosa durante o período em que ele estava detido no presídio estrangeiro.

O MPAC solicitou a transferência do condenado para um presídio de segurança máxima. O pedido tramitará na Justiça Federal.

Por: Agência do Ministério Público do Acre.