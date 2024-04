Acre pela Vida realiza ação de cidadania para jovens e crianças do bairro Cidade do Povo

Os carros expostos da Polícia Militar eram os primeiros a chamar a atenção das crianças na ação de cidadania do Programa Acre pela Vida da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizado na manhã deste sábado, 13, no Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A ação, com direito a distribuição de chocolates em alusão ao mês da Páscoa, faz parte de uma série de medidas de segurança pública primária com objetivo de reduzir a violência e a criminalidade em locais de vulnerabilidade social, por meio da educação, do esporte e do lazer.

O estudante Cleisson Ribeiro, de apenas 12 anos, destaca sua alegria em poder ter em sua comunidade um dia de lazer. “É muito maravilhoso ter um dia como esse, estou feliz porque eu e meus irmão pudemos brincar e ainda vamos levar para casa chocolates. Sempre que tem brincadeiras e eventos aqui, eu venho”, disse o garoto que já participou de três ações de cidadania.

O evento ofereceu brincadeiras, jogos educativos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), exposição de equipamentos do Grupo Especial em Fronteira (Gefron), exposição de carros, entre eles o Camaro da Polícia Militar do Acre e interações animadoras com coelho e palhaço.

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia destaca que a Secretaria de Segurança tem como prioridade ações para crianças e jovens do Estado. “O evento busca aproximar as crianças das forças policias, proporcionando um dia de lazer com a comunidade, para que elas tenham em mente que podem ser o que quiser e que nós estamos para ajudar nessas escolhas, através de políticas que garantam paz, cidadania e segurança”.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera explica que o programa busca inspirar essas crianças e adolescentes a viver em uma cultura de paz. São inúmeros serviços que nós demonstramos aqui da Polícia Militar, da própria banda que é do Colégio Cívico Militar da Cidade do Povo. Isso inspira porque são crianças da comunidade. Então a movimentação que nós fazemos aqui é em torno de uma movimentação de uma cultura de paz, uma cultura de amor, do conhecimento das pessoas para que uma possa conhecer a outra”.

A capitã do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, Ruana Casas coloca que o evento nada mais é do que a união que o governo do estado tem proporcionado, as forças de segurança e as secretarias. “O Estado do Acre tem se tornado referência no trabalho integrado, no fato de todas as forças exercerem as suas atribuições em prol da comunidade. Nós estamos na cidade do povo mostrando que o governo tem estado presente em todos os municípios, com toda a população acreana. Olhando com esperança para o futuro, sabendo que nós estamos construindo melhor para as nossas crianças e adolescentes”.