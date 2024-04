Na estreia, Grêmio perde do The Strongest na altitude de La Paz

O Grêmio largou com derrota na Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, com reservas, o Tricolor levou 2 a 0 do The Strongest, na altitude de La Paz, pela abertura do Grupo C. Ursino e Triverio, um em cada tempo, marcaram os gols do time boliviano no estádio Hernando Siles.