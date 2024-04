Vasco-AC vence, rebaixa o Andirá e carimba vaga no returno

Uma vitória, de virada, por 5 a 1, diante do Andirá, garantiu o Vasco da Gama na disputa do returno do Campeonato Acreano 2024. O confronto de seis gols contra o Morcego foi disputado na tarde desta terça-feira (2), no estádio Florestão.

Jogo

Na primeira etapa, o Morcego conseguiu fazer um jogo competitivo, inclusive, abrindo o placar numa finalização do jogador Bill, aos minutos. O Vasco da Gama não se abalou e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Daniego cobrando pênalti deixou tudo igual, aos 39 minutos, enquanto Lucas Capixaba fez o gol da virada, aos 41 minutos.

Mesmo com a classificação encaminhada, o Vasco da Gama retornou valorizando a posse de bola e dificultado as investidas do time morcegueiro. O terceiro gol do Almirante saiu somente aos 24 minutos. O atacante Jerônimo, que acabara de entrar na partida, mostrou oportunismo e mandou para a rede do Morcego.

O terceiro gol vascaíno praticamente acabou com algum tipo de reação do Andirá. Por outro lado, a equipe vascaína segui sem ceder espaço para o ataque andiraense.

O quarto gol do time vascaíno saiu de uma cobrança de pênalti bem efetuada pelo volante Dudu, aos 31 minutos.

Num erro na saída de bola na defesa do Morcego, o lateral direito Ângelo aproveitou o vacilo e tocou a bola na saída do goleiro andiraense.

Tabela

Com a vitória, o Vasco da Gama chegou aos nove pontos ganhos e assumindo a vice-liderança do grupo A. O Rio Branco lidera a chave com10 pontos, enquanto o Independência e o terceiro com 08 pontos. Os três clubes estão classificados e aguardam pela divulgação da tabela do returno. Por outro lado, o Morcego finalizou sua participação no estadual. O clube morcegueiro em cinco jogos fez apenas um ponto e acabou rebaixado.