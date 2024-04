Corinthians joga mal e cede empate ao Racing-URU em estreia na Sul-Americana

Depois de quase 20 dias só de treinos e um amistoso contra o Londrina, o Corinthians voltou às competições nesta terça-feira, mostrou quase nenhuma evolução e estreou na Copa Sul-Americana com um insosso empate por 1 a 1 com o Racing, do Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Yuri Alberto abriu o placar no segundo tempo, em um jogo fraco tecnicamente, com o Timão sem conseguir se impor diante de um adversário claramente inferior – foram muitos erros em passes, finalizações e também na marcação. Tanto que o Racing reagiu, teve um gol de Varela anulado por impedimento, após ação do VAR, e mesmo assim teve força para marcar outro, com Alaniz, numa troca de passes pelo alto que envolveu a defesa corintiana. Um 1 x 1 merecido para os uruguaios, que, no momento decisivo do jogo, foram bem mais perigosos do que um sonolento Corinthians.