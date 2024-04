Mais de 100 servidores da Educação podem ter salários cortados; entenda o motivo

A SEE explicou que todo servidor no mês do seu aniversário, precisa fazer o recadastramento para que a própria secretaria possa ter o controle de quantos funcionários estão em atividade. A professora Maine Augusta Rodrigues, do Departamento de Gestão de Pessoas da SEE afirma que esses servidores ainda não estão com os pagamentos bloqueados, mas precisam realizar o recadastramento em caráter de urgência.