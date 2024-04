John Textor, do Botafogo, é suspenso por 45 dias e multado em R$ 100 mil pelo STJD

Esse é apenas um dos casos que correm no tribunal contra o americano. Ele ainda foi denunciado por não apresentar as provas de manipulação de resultados que afirmou ter. Esse foi pautado para a 1ª comissão disciplinar, mas, por outro pedido de auditor do STJD, foi adiado e ainda não tem data para ser julgado em primeira instância.

O terceiro processo é referente a fala de Textor dizendo que jogadores manipularam resultados em jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza nos últimos anos. Esse está em fase de inquérito. Os clubes envolvidos entraram com Medida Inominada e Notícia de Infração contra o dirigente americano do Botafogo.