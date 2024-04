Imagens mostram cratera na cabeceira de ponte sobre o Rio Tarauacá

Imagens feitas na manhã desta segunda-feira, 1º, mostram que as condições na ponte sobre o Rio Tarauacá são precárias.

Vídeos e fotos comprovam que o problema é cada vez mais sério. Uma cratera, provocada pela erosão, se abriu e a preocupação da população que trafega pela estrada federal é que acidentes aconteçam no treco e que o fluxo de veículo seja interrompido no local.

Igor Gomes, morador de Manoel Urbano, que está em viagem para o Juruá passou pela ponte na manhã de hoje e relata a situação. “A preocupação da gente que mora por aqui é que se algo não for feito o mais rápido possível, a BR vai apartar ou alguém vai morrer nesse buraco enorme”, diz.

O ac24horas procurou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, que disse ter conhecimento do problema e garantiu que o órgão já está adotando as providências. “Choveu muito, vamos repor e fechar de novo com pedra para que tenha uma estabilidade. Neste mês de abril, construiremos o acesso para entrada da ponte, vamos começar a cavar os pilares para fazer o prolongamento da ponte e vamos fazer uma entrada lateral. Não existe a possibilidade de interdição até a rampa lateral”, diz Araújo.