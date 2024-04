Caso Géssica: DNA comprova que arma encontrada em local não era de enfermeira morta em perseguição

A investigação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) apresentou provas de DNA que comprovam que a arma encontrada no local da perseguição não era da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32 anos, morta com dois tiros disparados por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), na BR-317. O caso ocorreu em dezembro do ano passado na cidade de Senador Guiomard, interior do Acre.