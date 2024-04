Dentista que fez desafio em rotatória é autuado e vai apresentar projeto próprio para reparar danos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco autuou o dentista Júnior Nascimento por danos causados no canteiro localizado na rotatória entre a Estrada do Calafate e a Via Verde, no dia 10 de março passado, quando promoveu uma busca por populares a uma quantia de R$ 2 mil que escondeu no local.

Nascimento foi autuado por conduta lesiva ao meio ambiente e vai apresentar um projeto para reparar os danos causados no espaço pela multidão que fez a busca pelo dinheiro. Ele também tinha a opção de arcar com os custos definidos pela secretaria, mas escolheu a primeira.

“Ele foi autuado quanto à conduta lesiva ao meio ambiente. Na ocasião também foi notificado a realizar a reparação ambiental, sendo-lhe oportunizado arcar com os valores ou realizá-los por conta própria, apresentando projeto de reparação a ser aprovado por esta secretaria”, informou o secretário Carlos Nasserala.

Ao ac24horas, o dentista confirmou a opção por reparar os danos por conta própria e disse os jardineiros e pedreiros contratados por ele diagnosticaram ser possível o simples reparo, pois não houve destruição como, segundo ele, foi noticiado pela imprensa.

Ele também disse que a autuação administrativa buscou de forma indevida acusá-lo de ter cavado o jardim para esconder o dinheiro, fato que ele afirma não ter acontecido, pois o dinheiro foi colocado em local de fácil acesso.

“Infelizmente algumas pessoas causaram danos em algumas plantas. Busquei a secretaria responsável da prefeitura por vontade própria, sem que houvesse intimação para que eu comparecesse em tal órgão”, acrescentou.

Júnior Nascimento tem agora um prazo de 10 dias para apresentar o projeto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas diz que aguarda que o órgão encaminhe relatório com os danos encontrados no local, o que também tem prazo de 10 dias para ser feito.

Dinheiro na rotatória

No dia 10 de março, uma multidão se juntou na rotatória entre a Estrada do Calafate e a Via Verde, em Rio Branco, em frente à loja Havan, em busca de R$ 2 mil que, segundo o dentista divulgou nas redes sociais, estariam escondidos ali. Após a caçada ao dinheiro, restaram danos no espaço, segundo a secretaria municipal.

Após a realização do evento, que teve grande repercussão nas redes sociais, a Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente de Rio Branco informou que aguardaria resultado de perícia para decidir se ajuizaria ação civil pública pedindo a indenização pelos danos causados.