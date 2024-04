Homem tenta matar mãe de ‘amigo’ após ser esfaqueado

Por Davi Sahid

Uma bebedeira em uma residência no bairro Invasão do Nazaré, no município de Brasiléia-AC resultou em Diemerson Firmeza Amorim, de 23 anos, e uma mulher de 47 anos, feridos a golpes de faca na tarde desta quinta-feira, 11.

De acordo com informações da Polícia, Diemerson estava na casa de um conhecido participando de uma bebedeira. Durante o evento, uma discussão entre Diemerson e seu “amigo” resultou em um ataque com faca, deixando Diemerson com um corte profundo no braço esquerdo. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

Diemerson, mesmo ferido, retornou à sua casa, pegou uma faca e voltou à casa do agressor. Lá, encontrou a mãe do amigo, de 47 anos, e iniciou uma discussão com ela. Em um momento de tensão, Diemerson desferiu quatro golpes de faca nas costas e no punho da mão esquerda da mulher.

Vizinhos que presenciaram o incidente chamaram a Polícia Militar e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambos, Diemerson e a mulher, foram levados ao Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, onde estavam em quadro clínico estável.

A polícia realizou patrulhamento na região para localizar o filho da mulher, mas ele ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil da Delegacia de Brasiléia.