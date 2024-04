Helicópteros colidem no ar na Malásia e 10 tripulantes morrem; assista o vídeo

Dois helicópteros da marinha da Malásia colidiram no ar durante um ensaio para um desfile naval nesta terça-feira (23), matando todos os 10 tripulantes a bordo, disse a Marinha em um comunicado.

O incidente ocorreu na base naval de Lumut, no estado de Perak, no oeste do país, informou a Marinha.

“Todas as vítimas foram confirmadas como mortas no local e enviadas ao hospital militar da base naval de Lumut para identificação”, disse a Marinha.

Um vídeo que circulou na mídia local mostrou vários helicópteros voando em formação, quando o rotor de um dos helicópteros bateu no outro antes que ambas as aeronaves caíssem no solo. A polícia local confirmou que a filmagem era genuína.

A Marinha disse que investigaria a causa da colisão.

O ministro da Defesa, Mohamed Khaled Nordin, disse que a aeronave – um helicóptero de operações marítimas e um helicóptero militar Fennec – estava ensaiando para um desfile comemorativo do 90º aniversário da Marinha Real da Malásia, que será realizado no sábado.

Esforços estavam em andamento para verificar as identidades dos tripulantes mortos, todos com menos de 40 anos, disse ele aos repórteres.