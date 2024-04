Governo do Acre inicia obras de revitalização na delegacia do bairro Cadeia Velha

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), deu início, nesta segunda-feira, 9, às obras de revitalização da unidade policial do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, que abriga a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dempca) e parte de serviços do Instituto Socioeducativo (ISE), visando à melhoria das condições de trabalho dos profissionais e do atendimento aos cidadãos e ao fortalecimento da estrutura destinada a garantir a proteção e a segurança da população.

Para a execução da obra, está previsto um investimento de R$ 233,8 mil, contemplando pintura interna e externa, retirada de infiltrações, impermeabilizações, reparo nos sistemas elétricos e hidrossanitário, troca de telhas danificadas, demolição e construção de alvenaria para adequação de espaços, além da instalação de dois banheiros acessíveis.

“As revitalizações nas estruturas das delegacias e demais prédios da Polícia Civil asseguram mais salubridade aos servidores. Ao mesmo tempo buscamos promover intervenções nestes espaços, como a da unidade da Cadeia Velha, visando acolher de forma ainda mais humanizada as crianças e adolescentes vítimas de violência. A parceria da Seop com a Sejusp, por intermédio da Polícia Civil, garante uma melhor estrutura para somar forças também para ampliar o combate aos crimes”, enfatizou o secretário Ítalo Lopes.

A ação deve se estender a outras unidades, tanto na capital quanto no interior do estado. O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa, ressaltando o compromisso do governador Gladson Cameli em fortalecer a estrutura da PCAC.

“Fizemos um levantamento minucioso para avaliar a situação de cada unidade. O governador e sua equipe estão empenhados em atender às nossas demandas, reconhecendo a relevância do trabalho desempenhado pela Polícia Civil. Hoje, os serviços começaram na delegacia da região Cadeia Velha, mas outras, como a Delegacia de Flagrantes e a delegacia de Sena Madureira, também estão recebendo atenção especial”, informa o gestor.

Maciel ainda explicou que, após a conclusão das obras na Cadeia Velha, a equipe que atualmente opera na 4ª regional, a Delegacia do Tucumã, será transferida para o local, dando início às intervenções de revitalização naquela unidade.