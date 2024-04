Sefaz abre inscrições para seminário sobre qualidade de vida no trabalho

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), por meio da Divisão de Humanização, e alinhada às proposições do Grupo Nacional de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), abre as inscrições para o Seminário sobre Qualidade de Vida no Trabalho – Direitos e Defesa dos Trabalhadores. Para se inscrever, clique aqui.

O evento é aberto a outros órgãos públicos, comunidade acadêmica e à sociedade em geral. Terá uma diversidade de palestras com profissionais dos ministérios da Saúde (MS), do Trabalho da 14ª Região (MPT 14) e do Acre (MPAC); do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e dos sindicatos do Fisco Estadual (Sindifisco), dos Trabalhadores Fazendários (Sinfac), dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) e dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telegráfos (Sintectacre), além de outras autoridades técnicas no assunto.

O secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, destaca que, desde o início, a gestão do governador Gladson Cameli tem se pautado em promover o servidor público em vários aspectos, como reconhecimento, incentivos, concursos, desenvolvimento de carreira e outros.

“Dentro da pauta Qualidade de Vida, é imprescindível que os servidores estejam no centro das atenções, pois é por meio destes que conseguimos levar os serviços públicos com eficiência e eficácia necessárias. Devemos prezar sempre pelo bem-estar das pessoas em todos os seus aspectos, quer sejam econômicos, sociais, quer sejam emocionais, físicos, tudo para que as pessoas se sintam cada vez mais aptas a desenvolver suas atividades e viver melhor em sociedade”, disse o secretário.

O seminário será realizado nos dias 25 e 26 de abril, e é fruto de uma parceria intra-institucional com o Departamento de Gestão de Pessoas e a Escola Fazendária (Efaz).

A iniciativa

Em meados do ano de 2023, a Sefaz implantou o programa sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no âmbito da instituição. Norteado pelas premissas de missão, visão e valores institucionais orientados pelos princípios éticos e morais, o objetivo do programa é valorizar a saúde e o bem-estar biopsicossocial dos trabalhadores e promover ambientes de trabalho que reduzam riscos físicos e mentais, com uma abordagem psicossocial e transparente que perpasse pela preparação para a aposentadoria e que respeite a diversidade de gênero, raça e etnia, e a dignidade humana.