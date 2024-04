Iapen recebe equipe da Sead para visita técnica de avaliação de veículos para leilão

Pela primeira vez, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) disponibilizará veículos que não estão em uso, para leilão. Por isso, nesta terça-feira, 9, uma equipe de profissionais da Secretaria de Estado de Administração (Sead) esteve no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na área onde os veículos foram estacionados, para avaliá-los.

Além de liberar um espaço ocupado por veículos inservíveis, o recurso adquirido com o leilão dos carros voltará para o Iapen e poderá ser reaplicado na instituição.

Para que isso se torne possível, foi necessário um processo de organização. Gilmar Souza, chefe do Departamento de Planejamento do Iapen, explicou que existem vários veículos inoperantes: “Estamos conseguindo organizar, botar em dia a nossa prestação de contas, para poderemos dar o devido encaminhamento, conforme a lei determina, que é catalogar os veículos e, posteriormente, fazer o leilão”.

No total, 17 carros serão disponibilizados. Fredson Freire, chefe da Divisão de Patrimônio do Iapen, explicou a importância da visita da Secretaria de Administração para o andamento do processo. “Hoje nós recebemos a visita da Sead, que é importante, para fazer uma avaliação dos carros que vão para leilão. Além disso, nós temos um projeto pronto para criação de um espaço adequado onde todos os carros do Iapen, nessa situação, ficarão guardados. Então, hoje, a equipe vai analisar também esse projeto que já está pronto e já tem recurso disponibilizado, falta só iniciar as obras que, a partir do verão, serão executadas com a mão de obra dos presos”, explicou o chefe da divisão.

A equipe da Sead visitou o espaço onde será construído o depósito e fez a análise de cada veículo que será destinado para leilão. Gleilce Araújo, diretora de Patrimônio da secretaria, explicou que o objetivo foi acompanhar, de perto, o desenvolvimento do trabalho e organização dos lotes para que, futuramente, possa ser feito o leilão. Ela destacou que a visita foi muito proveitosa. “A impressão que a gente teve foi muito positiva com o projeto que foi apresentado de realmente organizar esses lotes de forma que seja um local de fácil acesso para quem vem conhecer. Isso é importante para que a gente possa demonstrar para a sociedade o cuidado que o Estado vem tendo com o patrimônio público. Então, a gente fica muito satisfeito com isso”, destacou.