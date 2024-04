EUA querem resposta diplomática para evitar escalada no Oriente Médio, diz Blinken

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou na segunda-feira que os as autoridades do país passaram as últimas 36 horas “coordenando uma resposta diplomática para tentar evitar a escalada” após o ataque do Irã contra Israel no último fim de semana.

“Força e sabedoria precisam ser lados diferentes da mesma moeda”, disse Blinken, em um apelo aparentemente implícito a Israel para ter moderação na sua resposta. Blinken disse que tem estado em contato com autoridades da região “e continuará a fazê-lo nas próximas horas e dias”.

“Não buscamos uma escalada, mas continuaremos a apoiar a defesa de Israel e a proteger nosso pessoal na região”, disse Blinken em seus primeiros comentários públicos sobre o ataque neste fim de semana.

Conforme noticiou a CNN, o presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os EUA não participariam em movimentos ofensivos contra o Irã.

Mas acrescentou que “o que este fim de semana demonstrou é que Israel não precisava e não precisa se defender sozinho quando é vítima de agressão, vítima de um ataque”.